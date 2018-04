Marijke Vandebuerie leidt Film Fest 04 april 2018

De raad van bestuur van Film Fest Gent stelt Marijke Vandebuerie aan als algemeen directeur van het filmfestival. Vandebuerie verlaat het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF), waar ze sinds 2013 als zakelijk leider aan verbonden is. Marijke Vandebuerie volgt Martijn Bal op, die eind vorig jaar het filmfestival verliet.





Marijke Vandebuerie was sinds 2013 zakelijk leider bij het VAF. "Het is met pijn in het hart dat ik het Vlaams Audiovisueel Fonds achterlaat, maar bij Film Fest Gent komt veel van wat ik in het verleden gedaan heb samen", zegt Vandebuerie over haar aanstelling.





Vandebuerie was in 1987 medeoprichter van de Gentse muziekclub Democrazy. (YDS)