Maria Middelares laat waarden patiënten automatisch opmeten 22 maart 2018

Het ziekenhuis Maria Middelares werkt binnenkort met een automatische sensor die bloeddruk, hartslag en andere medische gegevens zal meten. Bij patiënten die intensief moeten opgevolgd worden, moet de verpleegkundige dankzij het Early Warning Scores (EWS) systeem niet meer om het half langskomen. De patiënten krijgen een sensor in de vorm van een pleister opgekleefd en automatisch de bloeddruk, de hartslag, temperatuur en ademhaling meet. Die gegevens worden draadloos doorgestuurd naar een monitor, die verbonden is met het patiëntendossier. Op de Intensieve Zorgen werd het systeem al gebruikt, maar nog dit voorjaar komt het dus ook op de gewone kamers, wat uniek is in Europa. (VDS)