Maria Middelares begint dienst voor spraak- en slikproblemen 04 augustus 2018

Het Gentse ziekenhuis AZ Maria Middelares in Gent is op 1 augustus begonnen met een gespecialiseerde dienst voor mensen met stem-, spraak-, taal- en slikstoornissen. Dat is een primeur voor België.





"Patiënten met slik- en communicatieproblemen moeten vandaag vaak te lang wachten op de juiste behandeling", motiveren ze in het ziekenhuis. "Dat komt omdat 'foniatrie', een specialistatie bij neus-, keel- en oorartsen, nog in de kinderschoenen staat.





Naast mensen met medische problemen die tot spraak- en slikproblemen leiden kunnen ook 'professionele stemgebruikers' zoals zangers, leerkrachten of acteurs er terecht. Zij krijgen vaak te maken met problemen zoals heesheid of stemkrachtverlies.





De nieuwe dienst werkt multidisciplinair en betrekt specialisten van diensten als logopedie, radiologie en neurologie bij de diagnose, voor er gekozen wordt voor een medische of chirurgische behandeling.