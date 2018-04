Marginaal rondje op het Sint-Pietersplein 26 april 2018

Honderden studenten hebben verzameld op het Sint-Pietersplein voor de 35ste editie van de 12-urenloop. Verschillende studentenkringen meten zich aan elkaar op een aflossingsparcours langs het stadsplein. Net als bij de vorige edities had deze 12-urenloop enkele ludieke rondes. Zo hulden de deelnemers van de 'koekenronde' zich in een 'zo marginaal mogelijke' lopersoutfit. Ook de klassieke 'Julientjes-ronde' mocht uiteraard niet ontbreken: eet zo snel mogelijk een pakje friet van de legendarische Overpoortfrituur en spurt daarna naar de overwinning. Ook de ronde met schaars geklede mannen en vrouwen kreeg de lachers op de hand. De laatste rond tot slot vormde een ode aan het ambt van praeses. Alle studentenkringen moesten de voorzitter van hun studentenkring op een originele wijze over de meet dragen. (YDS)





