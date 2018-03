Marathon krijgt tweede - propere - editie 16 maart 2018

Stefaan 'Marathonman' Engels heeft de plannen voor de tweede editie van de Gentse marathon uit de doeken gedaan. Die zal plaatsvinden op zondag 28 oktober. De organisator heeft de ambitie om de 'properste marathon ter wereld' te worden. De marathon, die bij de eerste editie vorig jaar 7.000 deelnemers aan het lopen heeft gezet, vertrekt ook dit jaar aan de Topsporthal. Het vernieuwde loopparcours loopt via Gent, Drongen, Sint-Martens-Latem, De Pinte, de Assels, de Leie en het Parkbos, al is er nog overleg aan de gang over het precieze traject. Om de 'properste marathon ter wereld' te worden, kunnen lopers alle papiertjes, gels, verpakkingen en bekertjes in afvalbakken langs de route werpen.





(YDS)