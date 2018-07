Manuel is dé Siegfried-lookalike 23 juli 2018

Batacratie ging op zoek naar de beste Siegfried Bracke-lookalike en vond die zowaar op de lijst van Open Vld. Ex-politiewoordvoerder Manuel Gonzalez die dit jaar op de lijst van Mathias De Clercq staat, deed een gooi naar de titel en dankzij zijn ervaring als acteur kreeg hij de mimiek snel onder de knie. Ook versloeg hij zijn tegenstanders in een partij moddergooien. Hij ging duidelijk tot aan het gaatje voor de titel, want toen hij de opdracht kreeg om met een onderbroek het podium te halen, ging hij snelsnel met de billen bloot achter een busje. Naar verluidt was zijn onderbroek de rest van de avond vermist. "Als ik in de gemeenteraad raak, zullen ze mij niet naast Siegfried mogen zetten om verwarring te voormijden", lacht hij. (EDG)