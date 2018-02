Mantelzorgwoning in achtertuin MOBIELE UNIT BRENGT ZORGBEHOEVENDE EN VERZORGER BIJ ELKAAR SABINE VAN DAMME

14 februari 2018

02u52 0 Gent Het Gentse OCMW gaat experimenteren met een 'mobiele assistentiewoning'. Dat is een containerwoning die in de tuin kan worden geplaatst van de zorgbehoevende, of van de mantelzorger, zodat ze vlak bij elkaar kunnen wonen. Nog voor de zomer komt een toonmodel op de site van het woonzorgcentrum in Wondelgem.

"We hebben het idee voor de mobiele assistentiewoning 'gepikt' in Nederland", zegt OCMW-voorzitter Rudy Coddens. "Daar is het systeem ingeburgerd. In ons land is het helemaal nieuw. Maar als het in Nederland kan, zie ik niet in waarom het hier niet zou kunnen." En dus start het OCMW, met steun van de provincie, een project van twee jaar. Het OCMW vraagt momenteel de prijzen en modellen op van assistentiewoningen die geleverd kunnen worden.





"Nog voor de zomer willen we een mobiele assistentiewoning zetten in de tuin van woonzorgcentrum De Liberteyt in Wondelgem", zegt Coddens. "Dat wordt een soort containerwoning - al gebruiken we dat woord liever niet - voorzien van alle comfort. De unit zal ook toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers. In de Liberteyt kunnen dan zowel de mantelzorgers als de zorgbehoevenden een kijkje komen nemen naar wat dat nu juist is, zo'n mobiele assistentiewoning. Als ze echt interesse hebben, kunnen ze daar zelfs eens overnachten, om te weten hoe het voelt. En dan hopen we na een maand of twee toch een match te hebben en de woning effectief te kunnen verhuren."





Langer thuis

"De assistentiewoning past perfect in onze strategie om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Als mantelzorgers daarbij kunnen helpen, moeten wij dat voor hen faciliteren. En als beide partijen dan letterlijk vlak bij elkaar kunnen wonen, maakt dat de situatie voor hen alleen gemakkelijker."





Coddens weet dat er op stedenbouwkundig vlak, qua vergunningen, nog werk aan de winkel is. "Maar ook dat wordt bekeken." Ook weet hij dat zoiets zeker niet overal mogelijk is. "Er moet inderdaad ruimte zijn. Daarom gaan we het systeem in eerste instantie promoten in Mariakerke en Wondelgem, waar toch veel mensen een tuin hebben. In Ledeberg is zoiets al veel moeilijker."





Te huur

Wat zo'n mobiele assistentiewoning zal kosten, en hoeveel er zullen worden aangekocht, staat nog niet vast. "Het moet financieel voor iedereen haalbaar zijn, maar een reglement rond de prijs hebben we nog niet opgesteld. Wel staat vast dat we de woningen gaan verhuren, zo lang de mensen daar behoefte aan hebben. We starten deze zomer met één assistentiewoning. Hoeveel we er zullen aankopen, hangt af van de vraag. We moeten uiteraard eerst kijken of er interesse is."