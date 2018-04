Mannen op lijst plaspartij: "Omdat het moet" 27 april 2018

Het lijkt erop dat er nog eens drie extra partijen willen deelnemen aan de verkiezingen in oktober. Behalve Be.One, Gent voor Democratie en De Spiegel duiken nu opnieuw kandidaten op. Zo beweert de partij BUB, Belgische Unie - Union Belge, in Oost-Vlaanderen te zullen deelnemen. Of ze enkel voor de provincieraad meedoen of ook voor de gemeenteraad, is niet duidelijk. Ook is er sprake van een 'Referendumpartij'. Ten slotte komt ook Baharak Bashar, bekend van de Plasactie en de strijd voor gratis vrouwentoiletten op de Gentse Feesten, met een feministische burgerlijst naar buiten. Met PISS-OFF willen ze wegen op het sanitair beleid. Er zullen ook mannen op de lijst staan, maar enkel omdat dat moet.





(VDS)