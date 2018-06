Mannen die vrouw halfdood laten liggen, riskeren twee jaar 19 juni 2018

"Het is een wonder dat deze vrouw het kan navertellen." Drie verdiepingen naar beneden vallen en aan je lot overgelaten worden. Het overkwam een vrouw uit Gent op paasmaandag in 2016. In de Gustaaf Magnelstraat, pal in de de studentenbuurt, viel of sprong ze naar beneden. De vrouw, die de helft van haar gehoor en zicht verloor, verklaarde dat haar partner en een kompaan haar probeerden aan te randen en sloegen met een staaf en bierflesjes. Ze hadden alle drie heel wat harddrugs gebruikt. De vrouw zou gevlucht zijn en gevallen. Daarvoor is volgens het parket te weinig bewijs. Daarom sluit de procureur zich aan bij het verhaal van de mannen: de vrouw zou uit het raam gesprongen zijn, zonder een voorafgaande aanranding of vechtpartij.





Wat wél bewezen is volgens het parket, is dat de mannen schuldig verzuim pleegden. Na het incident belden ze de hulpdiensten niet. Een buurtbewoner merkte de vrouw op en belde de ziekenwagen. Volgens de verdediging waren de mannen onder invloed en in paniek, en deden ze daarom niets. Het duo riskeert twee jaar cel. Vonnis in deze zaak over twee weken. (OSG)