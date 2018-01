Mania Van der Cam naar KTA Brugge 02u37 0

Mania Van der Cam keert niet terug naar 'haar' KTA Mobi aan de Coupure als ze hersteld is. Mania strijdt sinds eind augustus tegen borstkanker. De 15 jaren daarvoor stak ze als directrice haar hart en ziel in haar school en haar leerlingen. Volgend jaar stapt ze over naar het KTA Brugge. Met nog 5 chemo's te gaan en enkele maanden rust om te recupereren, hoopt ze daar in september mee aan de start te staan. (VDS)