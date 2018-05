Man zwaargewond na val uit dakvenster 14 mei 2018

Een man is zaterdagochtend zwaargewond geraakt nadat hij uit een dakvenster gevallen was in het centrum van Drongen. Het voorval gebeurde rond 10 uur in de Oude Abdijstraat. De MUG kwam ter plaatse en voerde het slachtoffer zwaargewond af. Volgens de politie is er zeker geen sprake van kwaad opzet. (OSG)