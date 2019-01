Man zwaait met vals wapen en gooit brandende post uit raam van appartementsgebouw Wouter Spillebeen

17 januari 2019

18u02 0 Gent Een man die met een vals wapen rondliep ter hoogte van het Dobbelslot in Gent en die passanten bedreigd zou hebben, is donderdag onderschept door de politie.

Rond 13.40 uur merkten passanten aan het Dobbelslot op dat er uit een raam brandende post naar beneden dwarrelde. In het raam waar de post uit gegooid werd, zagen ze een man die een vuurwapen in zijn handen had. Volgens hun verklaring, bedreigde de man hen ook. Ze verwittigden de politie, die meteen massaal ter plaatse kwam met de wapens in de aanslag.

“De politie heeft de man aangetroffen en aangesproken”, zegt An Schoonjans van het parket Oost-Vlaanderen. “Het wapen bleek een replica te zijn van het machinegeweer type UMP. De persoon staat bij het gerecht gekend als veelpleger. Er zijn geen schoten gelost en niemand is gewond geraakt. Of de man daadwerkelijk de passanten bedreigde, wordt nog onderzocht.”