Man vindt gestolen fiets na meer dan 2 jaar terug via Facebook 05 april 2018

Het moet niet altijd slecht nieuws zijn bij de politie: gisteren liet de communicatiedienst van de Gentse flikken weten dat een man, die zijn fiets al meer dan twee jaar niet meer gezien had, deze nu teruggevonden had via de Facebookpagina van de politie. Daar staat namelijk een fotoalbum, 'Fiets zoekt eigenaar', waarin de politie foto's verzamelt van teruggevonden fietsen. Een gelukkige man herkende in dat album zijn tweewieler, die eind 2015 gestolen werd uit zijn garage. Hij kon er gisteren opnieuw mee naar huis. De politie vraagt om altijd aangifte te doen. (OSG)