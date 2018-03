Man vergeet verkrachtingszaak 06 maart 2018

"Mijn cliënt was vergeten dat er tegen hem een verkrachtingszaak liep." Rechter Anthony Van Mol geloofde gisteren zijn oren niet. "Hoe kan je zoiets nu vergeten?", vroeg hij zich luidop af. In de bewuste zaak wordt er wel wat meer vergeten. De beklaagde wordt ervan beschuldigd een vrouw verkracht te hebben in Gent, terwijl zijn hoogzwangere vriendin beneden in hetzelfde huis zat. Het probleem: de beklaagde weet niet veel meer van de avond, vooral door de drank. Hij stopte een dronken vriendin in bed, en zou haar daarna verkracht hebben. De vrouw zou 'stop' geroepen hebben en had een blauwe plek. Volgens de verdediging kwam die er later pas, en was er sprake van toestemming. "Moreel verwerpelijk, met zijn zwangere vriendin beneden? Ja. Maar verkachting? Daarvoor zijn te weinig aanwijzigingen", klonk het. De man riskeert drie jaar cel. (OSG)