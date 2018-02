Man valt in slaap met sigaret 09 februari 2018

Een bewoner is gisterenavond rond 21.15 uur afgevoerd naar het ziekenhuis na een brand in de Jozef Vervaenestraat in Ledeberg. De man was met een brandende sigaret in zijn zetel in slaap gevallen. Die vatte vuur en er ontwikkelde zich in een mum van tijd heel wat rook. Het slachtoffer geraakte op eigen kracht nog buiten, maar liep wel een rookvergiftiging op. De brandweer kwam ter plaatse, maar kon niet anders dan de woning onbewoonbaar verklaren. (JEW)