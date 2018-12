Man uit Maldegem riskeert 1 jaar cel na vechtpartij met oude vriend Jeroen Desmecht

10 december 2018

16u09 0 Gent Een man uit Maldegem riskeert voor de correctionele rechtbank een veroordeling voor slagen en verwondingen. Het slachtoffer was lange tijd vriend aan huis bij de beschuldigde. In augustus liep een vechtpartij tussen beide heren uit de hand: het slachtoffer kreeg rake klappen en was drie dagen arbeidsongeschikt.

De feiten vonden plaats op 17 augustus in het huis van de beschuldigde. Volgens de verdediging lokte het slachtoffer de vechtpartij uit door de man bij hem thuis aan te vallen. Geen van beide heren was maandag aanwezig in de rechtbank. Opvallend: het was niet het slachtoffer die klacht heeft ingediend, maar een vriend van hem.

De beschuldigde riskeert een celstraf van één jaar en 800 euro boete. Vonnis op 19 januari.