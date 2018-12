Man steelt gsm tijdens uitvoeren van werkstraf: “Hoe kom je er toch op?” Wouter Spillebeen

19 december 2018

13u27 1 Gent Een 24-jarige man uit Lochristi kijkt tegen een gevangenisstraf aan nadat hij tijdens het uitvoeren van een werkstraf een gsm stal. “Hoe ben je daartoe gekomen?”, vroeg de rechter zich luidop af.

De jongeman voerde zijn werkstraf uit in een Gents rusthuis. Hij was veroordeeld voor weerspannigheid. Toen een werkneemster van het rusthuis haar gsm even op een tafel liet liggen, ging hij ermee vandoor. “De beklaagde had de gsm niet op zak, maar wel de sleutel van de auto waar de telefoon in gevonden werd”, legde de procureur uit. “Eerst beweerde de beklaagde nog dat het zijn wagen niet was, maar uiteindelijk ging hij toch over tot bekentenissen.” De procureur vroeg om deze keer geen werkstraf meer op te leggen, maar een gevangenisstraf.

De rechter kon er niet mee lachen. “Tijdens je werkstraf zoiets doen, hoe kom je er toch op?”, vroeg hij. “Iedereen wist meteen dat jij hem genomen had en toch ontkende je.” De beklaagde stond met zijn mond vol tanden en vroeg enkel om hem niet naar de gevangenis te sturen. Op 16 januari spreekt de rechter een straf uit.