Man stal gsm tijdens uitvoeren van werkstraf: twee maanden cel met uitstel Wouter Spillebeen

16 januari 2019

16u48 0 Gent Omdat hij tijdens het uitvoeren van een werkstraf in een Gents rusthuis de gsm van een medewerker stal, kreeg een 24-jarige man woensdag een celstraf van twee maanden met uitstel.

Terwijl hij een werkstraf uitvoerde in het rusthuis omdat hij zich weerspannig had gedragen tegenover de politie, besloot de baklaagde een gsm te stelen die op een tafeltje lag. De gsm werd teruggevonden in zijn auto, maar toch ontkende hij eerst. Later ging hij wel over tot bekentenissen. “Hoe kom je er toch op?”, zuchtte de rechter.

Een nieuwe werkstraf was logischerwijs geen optie meer voor de man. De rechter besloot daarom om een celstraf van twee maanden en een boete van 400 euro op te leggen. De celstraf is volledig met uitstel uitgesproken voor de duur van drie jaar.