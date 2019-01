Man sluit vriendin op in hotelkamer omdat ze zich niet wil prostitueren: jaar cel en zware boete OSG

07 januari 2019

13u18 0 Gent Een 23-jarige man uit Roemenië is veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar omdat hij zijn vriendin dwong om zich te prostitueren in Gent. Toen ze weigerde, sloot hij haar op.

Het koppel kwam enkele jaren geleden naar België. Volgens de vrouw had haar partner beloofd om er een nieuw leven te starten. Al snel bleek hij andere intenties te hebben: de vrouw moest zich prostitueren om geld in het laatje te brengen. De man had volgens het onderzoek al contacten gelegd in het prostitutiemilieu.

De vrouw zag dat alles evenwel niet zitten. Toen ze uitdrukkelijk weigerde, sloot haar partner haar op in een hotelkamer in de buurt van de Dampoort. Met behulp van een vriendin, wist het slachtoffer de politie te verwittigen.

Volgens de verdediging ging de vrouw nochtans initieel akkoord om zichzelf te prostitueren, maar heeft ze zich achteraf bedacht. Ze stelden dan ook dat de man haar niet heeft gedwongen. Daarmee ging de rechtbank niet akkoord. De beklaagde werd veroordeeld tot één jaar cel, en een boete van 8.000 euro. Aangezien hij al enkele maanden in voorhechtenis zit, komt hij wellicht snel vrij.