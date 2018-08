Man slaat gezinsleden in elkaar, maar die komen hem steunen in rechtbank SAM OOGHE

09 augustus 2018

Een jongeman uit Gent riskeert veertien maanden gevangenisstraf voor verschillende feiten van intrafamiliaal geweld. De Gentenaar sloeg in april en mei van dit jaar zowel zijn moeder als zijn twee jongere zussen. Twee keer kreeg hij strenge voorwaarden, waaronder een contactverbod met zijn gezinsleden, maar dat hield hem niet tegen om toch het huis te betreden en een van zijn zussen zelfs nogmaals aan te vallen. "Hij heeft altijd het geweld van zijn vader gezien", sprak zijn advocaat. "Hij is nu de enige man in het huis en soms sloegen zijn stoppen door. In de gevangenis, waar hij al drie maanden zit, is hij tot inkeer gekomen." Opvallend is dat de drie slachtoffers aanwezig waren in de zittingszaal en uitdrukkelijk aan de rechter vroegen om de jongeman vrij te laten. "Daar wordt het enkel erger. We weten dat het niet meer zal gebeuren", zeggen ze. De jongeman kent op vrijdag 10 augustus zijn straf.