Man riskeert celstraf met voorwaarden voor bezit van kinderporno

JDG

23 januari 2019

14u40 0 Gent Een man moest zich woensdagochtend verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Gent nadat de politie een aanzienlijke hoeveelheid kinderporno in zijn woning aantrof. Het Openbaar Ministerie eist een straf van 30 maanden met probatie-uitstel.

De beklaagde kwam woensdag samen met zijn advocaat naar de correctionele rechtbank in Gent voor de behandeling van zijn zaak. In zijn woning werd een aanzienlijke hoeveelheid kinderporno aangetroffen. Bovendien zocht hij op het internet welbepaalde meisjes uit zijn omgeving regelmatig op. “Als maatschappij moeten wij ons zorgen maken over de seksualiteitsbeleving van de man”, stelt het parket.

De verdediging ontkent de feiten niet. De advocaat van de man zegt dat hij ondertussen zelf professionele hulp heeft opgezocht. “Hij heeft zelfs zijn internetabonnement afgezegd”, aldus de meester.

“U heeft zich niet vergrepen aan een kind, maar de kinderen in de video’s die u bekijkt worden wel gruwelijk misbruikt”, zegt de rechter. De beklaagde had nog geen voorgaande correctionele veroordelingen op zijn palmares. Hij riskeert nu een celstraf van 30 maanden met probatie-uitstel.