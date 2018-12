Man riskeert 2400 euro boete voor postpakket met anabole steroïden uit Rusland: “Ik wist van niets” Jeroen Desmecht

10 december 2018

17u50 0 Gent Een Nederlander riskeert een fikse geldboete nadat de douane een pakket met anabole steroïden heeft onderschept dat bestemd was voor de man. Het gaat om een pakket met bijna 200 honderd pillen uit Rusland.

De zaak kwam maandagmiddag voor de rechtbank van eerste aanleg in Gent. Het pakket werd volgens de man verstuurd door vrienden van hem in Rusland. “Ik denk niet dat zij weten dat het om verboden middelen gaat. Ik wist alleszins van niets”, aldus de man.

Het postpakket werd onderschept bij een controle die de douane samen met bpost organiseerde. In het pakket zaten zo’n 180 pillen. Het Openbaar Ministerie had de man in eerste instantie een minnelijke schikking van 400 euro voorgesteld, maar die boete werd niet betaald. “Ik zat van eind juli tot begin oktober in Oekraïne. Ik pendel tussen mijn verblijfplaats daar en mijn woning hier in België. Daardoor heb ik de boete te laat gezien”, zegt de man. Hij riskeert nu een geldboete van 2400 euro en drie maand cel met uitstel. Vonnis op 19 januari.