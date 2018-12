Man riskeert 18 maanden cel voor afpersing en schade aan pitazaak in Ledeberg: “Mijn cliënt is zwakzinnig” Jeroen Desmecht

21 december 2018

16u49 0 Gent Een woordenwisseling in een pitazaak in Ledeberg escaleerde nadat een man gewelddadig uit de hoek kwam: hij bedreigde de zaakvoerders en probeerde hen af te persen. Het parket vraagt nu een celstraf van 18 maanden.

De verdediging stelt dat de man zwakbegaafd is en vraagt daarom een werkstraf in de plaats van een gevangenisstraf. De dader is niet aan proefstuk toe: volgens het Openbaar Ministerie heeft de man ondertussen een strafblad van een zestal bladzijden lang. Tijdens het incident liep ook de pitazaak schade op. De man riskeert nu een celstraf van 18 maanden. De rechter zal een vonnis uitspreken op 18 januari.