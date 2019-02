Man riskeert 14 maanden cel voor partnergeweld Jeffrey Dujardin

13 februari 2019

16u12 0 Gent Een agressieve man uit Gent riskeert 14 maanden cel voor partnergeweld, belaging en vernielingen. De man is geen onbekende bij het gerecht, hij is al meermaals veroordeeld voor geweld- en drugsdelicten.

Marc H. had een turbulente relatie met het slachtoffer, wat tot vele ruzies leidde waaronder op oudejaarsavond 2017. H. gaf het slachtoffer toen onder ander een kopstoot. “Ze daagde hem voortdurend uit”, zegt zijn advocaat, die een werkstraf vroeg. De man kreeg in eerste aanleg 14 maanden cel effectief en 400 euro boete, de procureur-generaal vraagt de bevestiging van straf. Marc H. verklaarde in beroep dat de relatie voorbij is: “Ik was moe en had gedronken die avond, maar ik laat haar nu gerust.” Uitspraak op 12 maart.