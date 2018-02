Man overvallen door vier agressievelingen 01 februari 2018

02u50 0

Een man is dinsdagnacht rond 1.30 uur overvallen door vier daders in de Kongostraat in Gent. Het slachtoffer, dat van het centrum naar huis wandelde, werd door het viertal tegen de grond geduwd. Daarop eisten ze zijn geld. De daders sloegen daarna op de vlucht. De politie kwam erg snel ter plaatse, maar van de overvallers was geen spoor meer. Getuigen van het incident mogen zich bij de lokale politie in Ekkergem melden. Ondertussen probeert de politie de vier daders op te sporen. (JEW)