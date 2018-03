Man opgepakt die dreigde met tweeloop 30 maart 2018

Een 42-jarige man uit Eeklo is woensdagnamiddag opgepakt nadat hij met een jachtgeweer en een breekmes een appartementsgebouw op de Evergemsesteenweg in Wondelgem binnen liep. Voordien had hij enkele mensen bedreigd op de bus. De politie werd opgeroepen naar de Kapiteinstraat toen de man op een lijnbus reizigers bedreigde met een mes. De passagiers meldden ook dat de man een vuurwapen bij zich had. Ter hoogte van de Kwikstaartlaan stapte de man af en wandelde richting Evergemsesteenweg, waar zijn vriendin woont. De politie trof de man aan in de traphal van het gebouw. Hij probeerde te vluchten door van de eerste verdieping naar de tussenverdieping te springen, maar daar kon de politie hem tegenhouden. De man verweerde zich, waardoor een agent gewond raakte. Op de tweede verdieping van het appartementsgebouw vond de politie het jachtgeweer met afgezaagde tweeloop. De man vuurde niet. Hij werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Het parket vraagt zijn aanhouding en de aanstelling van een gerechtspsychiater. (WSG)