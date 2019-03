Man op elektrische fiets kan niet op tijd stoppen voor openzwaaiende autodeur Jeroen Desmecht en Sabine Van Damme

29 maart 2019

12u04 0 Gent Een fietser op leeftijd is vrijdagvoormiddag naar het ziekenhuis overgebracht na een verkeersongeval in de Vierweegsestraat in Wondelgem. Over de ernst van zijn verwondingen is momenteel geen duidelijkheid, maar hij verkeert niet in levensgevaar. De man reed met zijn elektrische fiets tegen de autodeur van een stilstaande wagen.

De feiten vonden vonden vrijdag rond 10 uur plaats. De fietser reed op de Vierweegsestraat richting Sint-Markoenstraat. Een vrouwelijk bestuurder had haar wagen juist geparkeerd ter hoogte van Evangelische gemeente De Rots, en wou uitstappen. De bejaarde man probeerde nog uit te wijken, maar kon een aanrijding met de autodeur niet vermijden, en ging tegen de vlakte.

Volgens een getuige was de man - mede door zijn leeftijd - niet goed te been, en kwam de val dan ook hard aan. Hij werd met een ziekenwagen overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeert buiten levensgevaar. Zijn fiets werd later opgehaald door een familielid. Door het ongeval was de Vierweegsestraat in beide richtingen afgesloten. Tegen 11 uur kon het verkeer weer door.