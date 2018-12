Man moet slachtoffers 3.400 euro voor helen van fietsen naar Marokko Jeroen Desmecht

21 december 2018

13u56 0 Gent Een man uit het Brusselse is vrijdag voor de correctionele rechtbank veroordeeld voor het helen van fietsen naar Marokko. Hij moet de eigenaars van de fietsen nu vergoeden voor hun gestolen tweewielers.

De rechter vorderde 16 maanden gevangenisstraf en 3.600 euro boete, beide volledig met uitstel. De dader had al een crimineel verleden en zat naar aanleiding van het proces in voorhechtenis. Hij woont in Brussel, maar kwam de fietsen in het Gentse stelen. Daarna werden ze gesmokkeld naar Marokko en daar doorverkocht. Drie eigenaars van de gestolen fietsen hadden zich burgerlijke partij gesteld. De dader moet hen nu respectievelijk 400 euro, 2.000 euro en 1.000 euro betalen.