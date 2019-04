Man krijgt 18 maanden cel in beroep na aanranding Jeffrey Dujardin

02 april 2019

13u05 0 Gent S.H. heeft in beroep 18 maanden cel gekregen voor de aanranding van een vrouw in Gent, een bevestiging van straf. De man bleef in beroep de feiten ontkennen.

Op 17 februari 2017 kwam een politiepatrouille H. ‘s nachts tegen op de Dendermondsesteenweg. De agenten zagen hoe hij een vrouw vast had aan haar armen en haar mee trok naar een parking. De vrouw schreeuwde om hulp richting de politie. Het slachtoffer verklaarde dat ze hem niet kende, en hij bleef aandringen om met hem naar huis te gaan. Toen zij bleef weigeren, besloot hij haar mee te sleuren. Toen passeerde de politie net.

H. is gekend bij het gerecht, hij werd eerder al eens vervolgd voor verkrachting. Zijn advocaat zei dat er geen sprake was van aanranding en vroeg de vrijspraak. “Hij heeft enkel haar hand genomen en ze hebben gekust.” De man zelf verklaarde dat hij gedronken had en zich niks herinnert van de avond.