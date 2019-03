Man klaagt stad aan wegens ‘foltering door geluid’ “Geluidsoverlast door café in Miat, maar niemand doet iets” Sabine Van Damme

11 maart 2019

17u47 0 Gent Jurgen Gielen is een achterbuur van het museum Miat, en is de geluidsoverlast van daar spuugzat. Niet het museum zelf, wel de bar die er sinds 2 jaar is gevestigd jaagt hem de muren op. “Het gebouw is niet akoestisch geïsoleerd, en toch worden daar tot 150 concerten per jaar vergund, tot 5 uur ’s morgens. Mijn klachten worden weggelachen.” Op het kabinet van de burgemeester klinkt dat Bar Mitte wel degelijk al een officiële waarschuwing heeft gekregen.

Gielen kocht en renoveerde zijn woning in de Oudevest al in 1986. De laatste 15 jaar kreeg hij geregeld te kampen met overlast. “Ik ken mijn rechten, en ik hou alles bij”, zegt hij. “In 2004 werd de buurt geteisterd door overlast van de Democrazy, die toen aan de Minnemeers zat in een gebouw met een dak van golfplaten. Ze zijn uiteindelijk moeten verhuizen.”

Maar ook met het Miat had hij reeds de handen vol. “In 2005 werd er een airco geplaatst, die voor gigantisch veel lawaai zorgde. Daarna kwam de toiletventilator. En dan waren er problemen met de koelgroep. Dat werd allemaal opgelost met simpele maatregelen, maar dat vergde telkens maanden, soms jaren over-en-weer-gemail met de stad voor er echt iets gebeurde.”

“En nu is er dus Bar Mitte, die sinds 2 jaar in het Miat zit, na een aanbesteding door de stad. Sinds zij er zijn, is er continu overlast in mijn straat. Zo komen de dampkappen van hun keuken vlakbij mijn ramen uit, wat zorgt voor lawaai- en geurhinder. Maar de milieudienst wuifde de geurhinder weg op basis van de menukaart van Bar Mitte. Die Dampkappen draaiende vroeger 2 uur op de middag, toen er soep en zo gemaakt werd. Sinds Bar Mitte is dat van ’s middags tot ’s nachts.”

Er zijn echt wel limieten aan wat een mens kan verdragen. Jurgen Gielen

“En dan is er nog het lawaai van hun concerten. Ze mogen tot 130 concerten per jaar organiseren, plus nog eens 50 tijdens de Gentse Feesten. Dat gebouw is daar helemaal niet op voorzien, dat is niet akoestisch geïsoleerd. En die mannen gaan soms door tot 5 uur ’s morgens. Om gek van te worden is dat. Er zijn echt wel limieten aan wat een mens kan verdragen. Al meerdere keren belde ik de 101, soms tot 4 keer op één avond. Maar dikwijls kan de politie niet komen omdat andere zaken voorgaan, wat ik wel begrijp. Minstens één keer zijn ze aan Bar Mitte eerst gaan vragen om hun geluid stiller te zetten, voor ze een vaststelling deden. Wat dan uiteraard niet tot een pv leidde. In 2018 zijn 3 positieve pv’s opgesteld, waarbij het geluid op de openbare weg boven de limiet zat. Op de openbare weg vind ik zelf nog aanvaardbaar, maar binnen in mijn huis wil ik dat het stil is. Is dat zoveel gevraagd?”

“Het parket seponeert de zaak, en de stad doet niks. Dus heb ik besloten klacht met burgerlijke partijstelling neer te leggen tegen het stadsbestuur, wegens foltering door geluid. Dat zal mij geld kosten, maar zo’n klacht kan niet zomaar geseponeerd worden. Ik zal overigens gelijktijdig mijn dossier aan Amnesty International overhandigen. Hier wordt met twee maten en gewichten gewerkt, als je ziet hoe streng café Blond hier wat verderop wordt aangepakt.”

Op het kabinet van burgemeester Mathias De Clercq is de zaak van Bar Mitte inderdaad gekend. “We weten dat daar problemen zijn. Wij hebben weet van één pv, en de zaak heeft daarvoor een officiële waarschuwing gekregen, zoals de procedure voorschrijft. Blijven de klachten aanhouden, dan kunnen andere maatregelen genomen worden, zoals bijvoorbeeld het tijdelijk opleggen van een sluitingsuur.” Dat de klager klacht met burgerlijke partijstelling wil neerleggen, daar nemen ze op het kabinet akte van.