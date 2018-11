Man gewond na val van 6 meter bij ArcelorMittal Jeroen Desmecht Koen Moreau

28 november 2018

11u24 0 Gent Een arbeider raakte woensdagochtend lichtgewond nadat hij in een silo is gevallen bij ArcelorMittal. Het RED-team van de brand moest worden ingezet om de man te bevrijden.

De man werkt onder een aannemer op de site van de staalgigant. Het ongeluk gebeurde rond 8.00 uur ‘s ochtends. De arbeider viel in een zes meter diepe inactieve silo. Het RED-team van de brandweer werd ingezet om hem te bevrijden. De man was de hele tijd bij bewustzijn. Langs een luik onderaan de silo slaagde de brandweer erin om het slachtoffer te bevrijden. Hij had pijn aan zijn borstkas, en werd naar het ziekenhuis overgebracht.