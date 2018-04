Man gevat na ontsnapping uit psychiatrisch centrum 10 april 2018

02u50 0

De bewoners van de Eeklostraat in Mariakerke werden gisterenmiddag opgeschrikt toen een groot aantal combi's ter plekke kwam. De reden? Een man was uit het Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain ontsnapt en werd gezocht door de politie. Na enig zoekwerk kon de man bijna twee kilometer verderop gevat worden. "Doordat we de hele buurt uitkamden, kwamen er meerdere voertuigen ter plaatse, vandaar de vele combi's op het moment dat de man gevat werd", meldde Matto Langeraert, woordvoerder bij de Gentse politie.





(DJG/VDS)