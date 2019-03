Man dreigt woning in brand te steken bij intrafamiliale ruzie, en wordt opgepakt Heethoofd meegenomen voor verhoor Sam Ooghe

15 maart 2019

19u38 0 Gent Een man heeft deze namiddag nogal wat commotie veroorzaakt in de Heemstraat in Wondelgem. Hij dreigde ermee zijn eigen huis in lichterlaaie te zetten.

Dat bevestigt het parket Oost-Vlaanderen. “De persoon werd meegenomen voor verhoor", klinkt het nog. De man zou in verdenking gesteld kunnen worden voor poging tot brandstichting.

Waarom de man door het dolle heen was, is onduidelijk. Er zou sprake zijn van een ruzie met zijn partner. Daarop goot hij mazout uit in de buurt van de woning en dreigde hij ermee het huis in brand te steken. Dat gebeurde uiteindelijk niet.