Man die valse loonfiches koopt op café, riskeert werkstraf 08 maart 2018

In een onbekend café in het Gentse is wel wat meer te koop dan alleen bier en cola. Gisteren stond een 59-jarige Gentenaar terecht voor de correctionele rechtbank omdat hij op café valse loonfiches gekocht had. Die gebruikte hij om bij de bank een lening te bekomen. "Ik werkte jarenlang als arbeider", vertelde de man gisteren.





"Maar toen ik met mijn vriendin een café wilde openen, werd ik zelfstandig. Voor de lening om de zaak op te starten, moest ik loonfiches voorleggen. Dus ik klopte aan bij iemand die kopies verkocht. Ik heb er spijt van, en beloof het nooit meer te doen."





Het parket toonde genade en vorderde geen celstraf, maar een werkstraf. "Het spreekt ook voor de beklaagde dat hij de lening afbetaalde. Maar het blijft valsheid in geschrifte." Vonnis op 28 maart.





