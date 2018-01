Man die UZ maandenlang bestal opgepakt 22 januari 2018

02u29 0 Gent De Gentse politie heeft vrijdag een 51-jarige dief opgepakt die de voorbije maanden niks anders heeft gedaan dan het UZ in Gent te bestelen. De man werd vrijdag in het personeelslokaal betrapt terwijl hij aan het toeslaan was.

Nadat hij gefouilleerd werd, bleek dat hij een iPhone op zak had die hij een dag eerder gestolen had van een stagiair-verpleegkundige. De stagiair was toen ook zijn rugzak kwijtgeraakt aan de dief. Uit verder onderzoek bleek dat de man donderdag ook medicatie gestolen had in het UZ en hij ook verantwoordelijk is voor de diefstal van een televisietoestel en medisch materiaal zoals thermometers, een stethoscoop, latex handschoenen, steriel medisch materiaal, enzovoort.





Hoe hij erin is geslaagd om zonder op te vallen met een televisietoestel weg te lopen, maakt deel uit van het onderzoek. De dief is geen onbekende voor het gerecht en bekende de feiten. Hij is gedagvaard in snelrecht en zal zich op 22 februari moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Gent.





(JEW)