Man die schoonvader doodschoot en kind kreeg met diens dochter, krijgt jaar extra cel voor diefstal

14 januari 2019

16u58 0 Gent Ceylan C. (33), die in 2014 zijn schoonvader doodschoot, huwde met de dochter van die laatste, en het land ontvluchtte net voor zijn vonnis, heeft er nog een extra jaar gevangenisstraf bij gekregen voor een diefstal.

Het verhaal van C. kan je nauwelijks verzinnen. In de zomer van 2014 schoot hij de vader van zijn vriendin dood op de Henleykaai in Gent. Toen hij om onduidelijke redenen vrij kwam in afwachting van zijn proces, kwam er opnieuw contact tussen met zijn ex-vriendin, van wie hij de vader dus gedood had. De twee kregen zelfs een kind samen en huwden. Eind 2017, net voor het vonnis voor de schietpartij, vluchtte het gezinnetje weg uit België. In het voorjaar van 2018 werd C. toch opgepakt in Zaventem, en in beroep veroordeeld tot 20 jaar cel.

Deze ochtend kwam daar nog een extra jaar gevangenisstraf bij. C. had net voor zijn vlucht naar het buitenland, namelijk nog duizenden euro’s gestolen in het Runners’ Lab in de Ghelamco Arena, waar hij werkzaam was als poetshulp. Dat geld diende als spaarpotje in het buitenland. Voor de diefstal is hij nu veroordeeld. Met het werk in de gevangenis, waarmee hij zo'n 50 euro per maand opzij kan zetten, moet hij in totaal 7.000 euro terugbetalen. Dat zal jaren duren, maar, zoals C. zelf droog opmerkte tijdens het proces van vorige maand: “er is genoeg tijd”.