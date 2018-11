Man die partner in elkaar slaat en in huilen uitbarst, moet niet naar cel Sam Ooghe

21 november 2018

16u42 0 Gent Een man uit Genbrugge is veroordeeld tot een celstraf met uitstel omdat hij zijn partner in februari in elkaar sloeg.

Het vonnis viel deze ochtend. De veroordeelde had begin dit jaar van zijn partner te horen gekregen dat ze niet meer met hem wilde samenwonen. Hij kon dat niet verkroppen en deelde enkele rake klappen uit. Bij aankomst van de politie was de man bijzonder emotioneel en barstte hij in tranen uit. “Mijn cliënt was en ís zich zeer bewust van wat hij gedaan heeft”, klonk het bij zijn advocate. “Hij wil zijn verantwoordelijkheid opnemen.”

De beklaagde werd door de rechtbank veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel. De straf wordt geactiveerd als de man de afgesproken probatievoorwaarden niet naleeft. Hij krijgt ook een boete van 400 euro.