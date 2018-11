Man die met wapen zwaaide en neergeschoten werd, krijgt meer dan drie jaar gevangenisstraf Rechter spreekt strenge straf uit ‘in deze tijden van terreurdreiging’ Sam Ooghe

05 november 2018

10u37 8 Gent De Griekse Gentenaar die in augustus 2016 met een wapen zwaaide in de Vlaanderenstraat en neergeschoten werd door de politie, moet veertig maanden de gevangenis in. Dat heeft de rechtbank van Gent maandagochtend beslist.

15 augustus 2016 was een zorgeloze, zonovergoten feestdag. Tot Nicolas M. opdook. Duidelijk onder invloed van drugs, begon hij op straat met een wapen te zwaaien. Hij richtte zelfs op enkele toeristen, schoot in de lucht en was allerminst onder de indruk toen een stevige politiemacht de straten afzette. Op de vele bevelen van de politiemannen om zijn wapen te laten vallen, kwam geen reactie. Uiteindelijk moesten de inspecteurs enkele kogels afvuren om de man uit te schakelen.

Nicolas M. lag weken in coma en bezweek bijna aan zijn verwondingen, maar raakte er toch bovenop - ondanks slechts twee procent overlevingskans. Een van de kogels zit nog steeds in zijn rug. Dat alles nam niet weg dat er een straf moest volgen. Het parket vroeg vorige maand, tijdens de behandeling van het proces, dertig maanden cel voor verboden wapendracht en bedreigingen van burgers en de politie. Zéker omdat de man niet aan zijn proefstuk toe is, hij staat al voor de derde keer terecht voor wapenvertoon en verboden wapenbezit.

Volgens advocaat Jef Vermassen handelde zijn cliënt onder invloed van een psychose. “Hij geloofde oprecht dat er mannen zijn vrouw aan het verkrachten waren”, stelde Vermassen. “Hij had het idee dat hij zelfmoord moest plegen om zijn vrouw te redden. Daar was natuurlijk niets van aan, maar in zijn psychose geloofde hij het. Daarom bedacht hij dat hij zich zou laten neerschieten door de politiemannen.” De psychose zou veroorzaakt zijn door cocaïnegebruik, dat nu onder controle is. “Ik had kogels nodig om te beseffen dat ik verkeerd leefde”, zei de beklaagde zelf. Hij vroeg probatie-uitstel, met strenge controle op zijn drugsgebruik.

Terreurdreiging

De rechtbank verklaarde alle feiten bewezen en veroordeelde Nicolas M. tot veertig maanden effectieve gevangenisstraf. Dat is tien maanden meer dan de eis van het parket. Het vonnis was bijzonder scherp.

“De feiten kunnen, zeker in de huidige tijden van terreurdreiging, niet worden getolereerd", stelde rechtbankvoorzitter Anthony Van Mol tijdens de voorlezing van het vonnis. “En het gemak waarmee de beklaagde naar wapens grijpt, is verontrustend. Hij zag zichzelf daarbij ook als slachtoffer van het politieoptreden - ten onrechte.” Dat de man ondanks zijn verleden nog steeds alcohol gebruikt, vindt de rechtbank ook problematisch. “Het dringt niet tot hem door om aan zelfreflectie te doen. Een probatiestructuur kan het gewenste effect dus niet hebben.”