Man die homokoppel in ziekenhuis mepte, blijft aangehouden 11 augustus 2018

De 23-jarige Bulgaar, die maandagnamiddag een homokoppel in de Scandinaviëstraat in Gent in het ziekenhuis mepte met een fietsslot, blijft in de cel. Dat heeft de raadkamer gisteren beslist. Zijn Kroatische vriendin werd woensdag al onder voorwaarden vrijgelaten. Bij het incident liep Thomas Freeman (59) twee gebroken ruggenwervels op. Zijn man Mauro Padovani moest na een rake klap op zijn hoofd genaaid worden. Door de beslissing van de raadkamer en de onderzoeksrechter eerder is het koppel toch zeker drie maanden veilig. Een maand lang mag de vrouw al niet in Gent verblijven en eind augustus trekt het koppel voor twee maanden naar de Verenigde Staten. (JEW)