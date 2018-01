Man die ex doodstak aan Dampoort in beroep 20 januari 2018

02u33 0

Salah E. (43), de man uit Boom die zijn ex-vrouw om het leven bracht met meer dan twintig messteken aan de Dampoort, tekent beroep aan tegen zijn celstraf van 32 jaar. In de zomer 2016 sloeg hij toe op klaarlichte dag. Toen hij zijn ex terugzag om de kinderen op te halen, begon hij ze voor de ogen van zijn jonge kinderen te steken met een vleesmes. Daarna reed hij weg met een van de kinderen in de auto. Het slachtoffer overleed enkele dagen later. Ze had voordien al klacht ingediend voor partnergeweld, maar het onderzoek liep nog. Tijdens het proces in eerste aanleg beriep de man zich op de onweerstaanbare drang, tevergeefs. (OSG)