Man die baby uit buik zwangere vriendin dreigt te snijden, krijgt twee jaar cel 24 mei 2018

02u42 0

Een 35-jarige man uit de Gentse deelgemeente Ledeberg is gisteren veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel voor het partnergeweld en de verkrachting van zijn hoogzwangere vriendin. Na een uit de hand gelopen ruzie gooide hij met een schaar naar de vrouw. Die kwam in haar nek terecht. "Ik snij die baby uit je buik", riep hij haar zelfs toe. De vrouw overleefde de aanslag en was zelfs zeer vergevingsgezind. Ze nam hem weer in huis. Hierdoor legde de rechter hem zelfs geen contactverbod op, omdat dat toch geen zin zou hebben. Wel wordt hij voor vijf jaar uit zijn rechten gezet. De man is in het verleden al zes keer correctioneel veroordeeld. (JEW)