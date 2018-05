Man die auto vernielde met televisietoestel vrijgesproken 26 mei 2018

02u34 0 Gent Een veertiger uit Gent is gisteren voor de correctionele rechtbank vrijgesproken voor de vernieling van een wagen, ook al staat het vast dat hij de wagen zwaar beschadigd had.

De man ging op 6 december 2016 helemaal door het lint na een discussie in het appartement van zijn moeder. Hij gooide de halve inboedel door het raam naar beneden. Een televisietoestel belandde zo pardoes op de geparkeerde wagen.





Zijn advocaat Jeroen Van Kerrebroeck ging resoluut voor de vrijspraak. "Dat het een dwaze actie was, dat is zeker", zegt hij.





"Maar een misdrijf heeft hij niet gepleegd. Hij had immers niet de intentie dat specifieke voertuig te beschadigen, dus is er geen kwaadwillig opzet."





De rechter volgde hem in zijn redenering.





(JEW)