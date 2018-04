Man bestelt tramticket rijdens telecompanne: "ritje van 356 euro" 04 april 2018

02u59 0 Gent Ronny Verhelst uit Gent schrok zich een hoedje toen hij een boete van De Lijn in de bus kreeg van 356,10 euro. "Ik wou betalen maar mijn sms-ticket kwam er niet door een panne bij Proximus", zegt hij. De Lijn zegt de communicatie te verbeteren voor wie een boete krijgt.

Op 9 januari maakte Ronny de bewuste tramrit. "Ik had een sms-ticket gekocht maar toen ik op de tram stapte bleek het netwerk lam te liggen. Ik kreeg een sms terug dat mijn aanvraag niet aanvaard werd", legt hij uit. "Een halte verder stapten controleurs op. Ik kreeg de raad om een ticket te kopen bij de chauffeur maar had enkel een briefje van 100 euro bij waarop hij niet kon teruggeven. Dan maar terug naar de controleurs. Ze noteerden mijn naam en zouden het regelen."





Drie maanden later is het 'geregeld'. Via een deurwaarder. "Ik heb dat nog proberen aanvechten via de website van De Lijn maar kreeg als reactie dat ik toch moest betalen", zegt hij.





Bij De Lijn zegt het voorval goed bekeken te hebben. "Er waren die dag pannes op het sms-netwerk maar de boete werd uitgeschreven tussen twee pannes door. We kunnen ook perfect inschatten wanneer hij is opgestapt. Wie niet gepast kan betalen krijgt een document waarmee de betaling later kan uitgevoerd worden. Het zou mij verbazen moest dat niet gebeurd zijn", zegt Marianne Thysebaert van De Lijn. "Waar we wel werk van maken is de communicatie. Mensen krijgen die boete zonder waarschuwing, via de deurwaarder. Daar is verbetering mogelijk", klinkt het. Ronny heeft de boete nog niet betaald. (EDG)