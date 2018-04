Man bedreigt voorbijgangers met speelgoedwapen: celstraf gevorderd 19 april 2018

Zou u het verschil merken tussen een echt wapen en een speelgoedstuk, wanneer een dronken persoon er schreeuwend mee in uw richting zwaait? Wellicht niet. Op 24 oktober 2017 gebeurde het echt in Gent. De politie kreeg maar liefst tien meldingen binnen van een man die met een vals wapen zwaaide - één vrouw was zo onder de indruk dat ze drie weken niet kon werken. De dader verscheen gisteren voor de correctionele rechtbank, en hij bleek niet aan zijn proefstuk toe te zijn. Naast het dreigen met het valse wapen, staat hij ook terecht voor winkeldiefstallen en de beschadiging van een auto. De rode draad: zijn dronkenschap. Het parket vorderde twintig maanden cel. De advocaat van de beklaagde wil een straf met uitstel, met als belangrijkste voorwaarde: "gedaan met pinten drinken". Vonnis over een maand. (OSG)