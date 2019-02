Man (42) riskeert 18 maanden cel voor dealen, diefstal en heling JDG

20 februari 2019

13u37 1 Gent Een 42-jarige Tunesiër stond woensdag terecht voor een hele waslijst aan strafbare feiten. In de woning van zijn vriendin - waar de man verblijft - werd eind december nog materiaal voor drugsverkoop aangetroffen. Bovendien werd de man door de Gentse politie betrapt toen hij nog snel enkele pillen wou wegwerken tijdens een drugscontrole. Daarbovenop moest hij zich ook verantwoorden voor diefstal én voor heling.

Een officiële verblijfplaats heeft de man niet. Hij heeft wél nog een blanco strafblad. Het parket vraagt voor alles samen 18 maanden celstraf en een boete van 800 euro.

Ook zijn vriendin werd gevat met drugs, maar zij wordt opgevolgd door de drugsbehandelingskamer en moest woensdag dus niet verschijnen. Opvallend: de twee leerden elkaar kennen nadat hij haar had opgelicht bij de verkoop van cocaïne. Hij had iets goed te maken, en niet veel later sloegen de vonken over.

Behalve voor drugsfeiten, stond de veertiger ook terecht voor diefstal en heling. Zo werd hij onder andere aangetroffen met een smartphone en enkele kredietkaarten die waren gestolen bij een gewelddadige overval. Ook een gsm-toestel dat in een wassalon was gestolen, had de beklaagde in zijn bezit. De man in kwestie ontkent de feiten niet.