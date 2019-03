Man (36) gedood in centrum Gent: vermoedelijke dader nog op de vlucht Jeroen Desmecht kg

24 maart 2019

11u23

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 12 Gent Een Afghaanse man van 36 jaar is zaterdag met meerdere messteken om het leven gebracht in Gent. De feiten vonden plaats in een pand op het kruispunt van de Ottogracht met de Baudelostraat, waar het slachtoffer woont. Drie personen werden tijdelijk aangehouden, maar zijn ondertussen terug vrijgelaten. “Er zijn geen aanwijzingen dat zij iets met de feiten te maken hebben”, stelt het parket van Oost-Vlaanderen. De vermoedelijke dader nam zaterdag de benen, en wordt nog steeds gezocht.

De man werd zaterdag met verschillende messteken om het leven gebracht. Omstaanders identificeren het slachtoffer als R.S.: een 36-jarige man met de Afghaanse identiteit. Wellicht werd de man na een ruzie gedood, maar dat kan voorlopig nog niet bevestigd worden. Onder andere het afstappingsteam en het labo kwamen ter plaatse, net zoals het parket en de onderzoeksrechter. Er werd ook een wetsdokter aangesteld om het lichaam van de dertiger te onderzoeken. Vandaag zou de autopsie van het lichaam gebeuren.

Getuigen zagen zaterdagnamiddag hoe een man geboeid werd meegenomen met een papieren zak over beide handen. Deze voormiddag maakte het parket bekend dat er drie personen zijn aangehouden die op het moment van de feiten in de woning waren, maar zij zijn ondertussen terug vrijgelaten. “Ze hebben duidelijke verklaringen afgelegd, en werkten goed mee. Er is momenteel geen enkele aanwijzing dat zij iets te maken hebben met de feiten”, weet Annelies Verstraete van het Parket van Oost-Vlaanderen.

Ook in de Sint-Amelbergastraat, een straat die parallel loopt met Ottogracht, was een sporenonderzoek bezig: daar stond politie voor de deur van een tweede woning. Aan bij Sint-Jacobs was het labo dan weer druk in de weer ter hoogte van een barbierszaak, waar op het voetpad bloedsporen werden gevonden. “We zijn momenteel aan het onderzoeken van wie de bloedsporen zijn”, zegt Verstraete. “Volgens onze eerste vaststellingen was er geen wagen betrokken bij de vlucht, dus de kans dat hij zich te voet verplaatste, is groot.””

Het parket doet nu een oproep naar potentiële getuigen. Mensen die tussen 15 en 16 uur een - eventueel gewonde - man hebben zien vluchten in de omgeving van de Vrijdagmarkt, kunnen terecht bij de lokale politie van Gent.

Israil S., een familielid van het slachtoffer, werd zaterdagnamiddag gecontacteerd door een buur die zei dat hij het levenloze van lichaam van R.S. had gevonden in het pand. Hij snelde ter plaatse.

“K. (de buurman, red) contacteerde mij en zei dat R. S. was overleden”, zegt Israil. “Ik kon het maar moeilijk geloven: R. S. is een rustig persoon én leeft een gezond leven. Toen ik ter plaatse kwam, was het huis al omringd door politie. Ze lieten mij een foto zien om hem te identificeren. Zijn gezicht was bebloed, hij leek ook snijwonden te hebben.”