Man (30) verdrinkt in Watersportbaan GENTENAAR WIL NAAR OVERKANT ZWEMMEN, MAAR KOMT IN DE PROBLEMEN JURGEN EECKHOUT

21 juni 2018

02u56 0 Gent Een 30-jarige Gentenaar is dinsdagnacht verdronken in de Watersportbaan. Serhan Bayraktar probeerde de waterweg over te zwemmen, maar kwam halverwege in de problemen. Hij laat een vrouw achter.

Serhan genoot dinsdagnacht met vijf Turkse jongeren van de rust en het zachte weer langs de Watersportbaan, een gegeerde plek voor roeiers en vissers. Rond 12.30 uur begonnen de mannen elkaar echter op te jutten. "Ze hadden mijn neef gezegd dat het heel gemakkelijk is om van de ene kant van de Watersportbaan naar de andere kant te zwemmen", zegt de oom van het slachtoffer.





Dat is nochtans verboden en vooral 's nachts levensgevaarlijk door de beperkte zichtbaarheid. "Serhan dook toch in het water, maar halverwege kwam hij in de problemen. Hij riep om hulp, maar het volgende moment ging hij onder. Zijn vrienden sprongen meteen in het water en probeerden hem nog te redden, maar ze konden hem niet zien."





Overleden in ziekenhuis

Zijn kameraden kropen uit het water en verwittigden onmiddellijk de hulpdiensten. De brandweer stuurde enkele duikers ter plaatse en na goed een kwartier troffen ze het bewusteloze lichaam van Serhan aan. Ze trokken hem op het droge, waar de ambulanciers meteen begonnen met de reanimatie. Ze brachten het slachtoffer nog over naar het nabije Jan Palfijnziekenhuis, maar daar overleed hij kort nadien. Het parket stelde een wetsgeneesheer aan om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Al snel werd duidelijk dat er niks verdachts aan de hand was en het ging om een erg spijtig ongeval.





Zijn familie en de hele Turkse gemeenschap was gisteren dan ook in zeer diepe rouw. "We hebben de hele dag voor hem en zijn familie gebeden in de moskee", gaat zijn oom verder. "Nu moeten we zo snel mogelijk alles voor zijn begrafenis regelen. Naar Turkse traditie moet zijn lichaam zo snel mogelijk gerepatrieerd worden naar het geboortedorp van zijn familie, Eskisehir, tussen Istanboel en Ankara. Morgen (vandaag, red.) vliegen we naar Turkije. Vrijdag kunnen we dan van hem afscheid nemen en hem daar begraven. We zijn er helemaal kapot van."





Vijf jaar getrouwd

Serhan Bayraktar was al een vijftal jaar getrouwd en woonde zijn hele leven in de Makelaarsstraat in de Gentse volkswijk Muide. Sinds een goeie vier maanden was hij verhuisd naar deelgemeente Oostakker. Het verhaal doet sterk terugdenken aan een soortgelijk incident aan het Handelsdok in Gent. Vorige zomer, in augustus, probeerde een Bulgaarse man het handelsdok over te zwemmen. Ook hij kwam halverwege in de problemen. De duikers konden toen enkel nog het levenloze lichaam van het slachtoffer uit het water halen.