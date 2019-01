Man (28) riskeert 12 maanden cel na betasten van vrouwen: “Sorry, maar ik heb eigenlijk niks verkeerd gedaan” Jeffrey Dujardin

08 januari 2019

18u19 0 Gent Een 28-jarige Syriër uit Sint-Niklaas moest zich verantwoorden voor het Gentse hof van beroep voor het betasten van twee meisjes op het openbaar vervoer. De man riskeert twaalf maanden cel, zijn advocate hoopt op een lichtere straf.

De man pleegde de twee feiten in januari 2017. Telkens ging de twintiger te werk op het openbaar vervoer. Hij ging bij een jongedame zitten waarna hij haar begon te betasten. Twee jongedames dienden klacht in. Zijn advocate vroeg voor een lichtere straf met voorwaarden, “We willen de feiten niet minimaliseren”, pleitte ze. “Mijn cliënt heeft een mentale achterstand en heeft de situatie verkeerd ingeschat.” De procureur-generaal vroeg de bevestiging van straf, in eerste aanleg kreeg hij twaalf maanden cel. Toen de beklaagde aan het woord kwam, keken toch enkelen op. “Sorry”, zei de twintiger. “Maar ik heb eigenlijk niks verkeerd gedaan.” De uitspraak staat gepland op 5 februari.