Man (20) krijgt zwaardere straf in beroep 05 april 2018

02u54 0 Gent Een twintigjarige jongeman uit Lovendegem krijgt in beroep twee jaar effectieve cel en twee jaar met uitstel voor een reeks van 35 inbraken en enkele gewapende overvallen in het Gentse en het Meetjesland.

Mickey D. sloeg onder meer toe in scholen in Gent en Merelbeke. Samen met twee kompanen sleurde hij een zware kluis van een Merelbeekse school enkele verdiepingen naar beneden en over de speelplaats. Eenmaal aan zijn wagen stelde hij vast dat de autokoffer te klein was voor de kluis. "Hij is daarna naar de Overpoort getrokken", stelt zijn advocaat Steven Vermandel.





D. kreeg in eerste aanleg vier jaar met uitstel, maar kon toch niet op het rechte pad blijven. In beroep probeerde hij de harten te stelen door als een braaf communicantje huilend op de beklaagdenbank te zitten. Procureur-generaal Coppens had weinig begrip en vorderde vijf jaar cel. "Er iets verschrikkelijk verkeerd met die jongen. Hij pleegde tientallen feiten aan een waanzinnige frequentie. Hij ziet er braaf uit, maar is brutaal en oneerlijk." (DJG)