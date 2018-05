Mama's feesten in Chinastraat 14 mei 2018

Voor Moederdag is zaterdag een feestje gehouden in de zomerse bar aan de Chinastraat in Gent. Mama's konden er bloemschikken of genieten van een massage of een fijne film. Er was ook lekkere huisgemaakte kost. Dj's en mama's Stavroz en de Mama's, Menica la Mama en Mama Odette stonden er in voor een streep muziek achter de draaitafels. "Mijn dochter is zelf ook heel creatief en speelt piano. En ze vindt het de max dat haar mama dj is en ze verkondigt het aan iedereen die het wil horen", lacht Menica, mama van Aaliyah (11).





(DVL)